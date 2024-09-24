黑髮產品含硝酸銀 恐傷眼刺激呼吸道

【本報綜合報道】內地網上近年出現很多號稱純天然草本萃取、能輕鬆讓頭髮「白轉黑」的產品，內媒周一報道，這些黑髮產品不但無效，而且有害，含有化學物質硝酸銀，恐造成用家眼部嚴重損傷，或引起呼吸道刺激。

宣稱光照可合成黑色素 內媒發現，這些黑髮產品價格介乎幾十元到數百元人民幣，全都宣稱不含化學染髮成分，塗抹在頭髮上不用清洗，通過光照作用促使毛囊「合成天然黑色素」，就可把白髮「養黑」。在北京、廣州等地的化妝品市場可見，一些實體店更將這些產品作為主要賣點，以「精華乳」、「養髮乳」等名稱對外銷售。有店主宣稱其產品使用後會促使毛囊黑色素增加，由於功效好、見效快，僅加盟店全國就有逾3,000間，銷量非常好。

部分產品樣本送往設立於廣州質量監督檢測研究院的國家化妝品質量檢驗檢測中心檢測，發現這些膏狀物即使不與白髮結合，通過光照作用即可自身變黑。靶向性檢測顯示，這些產品讓頭髮變黑的有效成分，並非《化妝品安全技術規範》中常用的47種染髮中間體。專業人員檢測樣本中的銀離子，顯示含量達0.4%，是唯一具變色效果的物質，在化學特性上遇氧化就變黑。然而，《化妝品安全技術規範》禁止染髮劑產品用硝酸銀，有關商家涉嫌虛假宣傳。