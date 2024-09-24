離婚冷靜期殺妻案 二審維持狠夫死刑

廣州市中級人民法院一審認定，趙留超因離婚糾紛，多次脅迫周×霞見面解決。周×霞去年7月20日晚在親友陪同下，在廣州市某工業園門口與趙留超見面。期間趙留超持刀捅刺周×霞等多人，致周×霞死亡及其4名親友受傷。廣州市中級人民法院今年4月25日以故意殺人罪判處趙留超死刑，剝奪政治權利終身。他提出上訴，此案二審上月2日在廣東省高院開庭審理。

冀8.8萬元與家屬和解遭拒

廣東省高院經審理查明的事實，與一審認定基本一致。法院認為，趙留超有預謀且當眾行兇，罪行極嚴重，應依法懲處，原判認定事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法裁定駁回上訴，維持原判，對其死刑判決報請最高人民法院核准。周×霞的家屬透露，趙留超的辯護律師今年7月曾聯絡他們的代理律師，提出賠償8萬元人民幣（約8.8萬港元）簽訂和解協議，但遭回絕。家屬態度很明確，要求判處趙留超死刑，不會諒解他。