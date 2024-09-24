機械故障 川航空巴急降寧波

【本報綜合報道】四川航空由浙江舟山飛往成都、航班編號3U6960的空中巴士320─200客機，周日起飛後不久掛出7700緊急代碼，緊急備降寧波，乘客形容落地時有較大噪音，有指可能是引擎故障。寧波機場昨日證實該航班備降一事，川航則指航班起飛後出現機械故障。

網民爆料，該註冊號為B─1886的航班在大榭島附近掛出7700緊急代碼，聽說是引擎單發故障，隨後備降寧波，停靠遠機位。一名重慶籍女乘客憶述，飛機起飛10多分鐘就有噪音，後來愈來愈大，其他沒有甚麼異常，通知稱飛機很安全，但落地時噪音比較大，但因沒飛多久就降落，乘客情緒尚算穩定。該乘客因趕時間決定退票，後續沒乘該航班，航司補償了200元人民幣（約220港元）。另一名乘客則指，雖然延誤了行程，但乘務人員和航司應急工作做得還行。