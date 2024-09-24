國航C919 臨起飛滑回換機

【本報綜合報道】中國國際航空公司上月接收首架國產大型飛機C919，本月開始執飛。但周日有網民反映國航CA1507航班原定使用C919執飛，因滑回排除故障而換乘空中巴士A320。有資深機長解讀稱C919技術非常成熟，有故障滑回換機是很正常的現象。

排查故障 機長稱正常 網民透露，國航北京首都國際機場飛上海的CA1507航班原定使用C919執飛，但出發前需要滑回排查故障，臨時換了其他機型。受影響乘客背起行李下機，航班廣播稱「我們的工程師正在排查故障，如果需要取消航程，請與我們地面人員聯繫」。航班出行服務應用程式顯示，該航班使用空巴A320─232窄體機，飛行時間1小時40分，飛行里程1,178公里。

北京首都國際機場工作人員表示，他們備註該航班機型顯示的就是A320，如有更換機型，應向國航確認情況了解原因，因延誤、取消或調換航班都是航空公司負責。國航客服回應則指，涉事航班原定上午7時半起飛，實際於早上10時38分起飛，中午12時23分到上海，通過系統查詢顯示的是國航的原因導致航班延誤，航班發生過不正常，但查詢不了為何更換機型。對於從C919換成A320能不能申請補償，客服稱沒對應補償規定。