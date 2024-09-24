蘆淞大橋 6死7傷 捱撞衝對面線大叫 絕望網約司機：完了

繁忙時間「打保齡」連撼多車 湖南省株洲市蘆淞大橋昨日發生嚴重交通事故，株洲官方消息指，車禍造成6人死亡、7人受傷。有目擊者表示，事發於早上上班繁忙時間，有兒童受傷。政府各部門正在現場處理，肇事司機已被控制。警方通報，傷者救治、善後處置和事故調查等工作正在開展。

株洲當地官方知情人士表示，事發時一輛的士與網約車相撞後，網約車失控衝向對向車道，導致碰撞事故發生，傷者目前無生命危險。有知情網民發文稱，死者有3人是孩子，其中包括一對剛上幼稚園的雙胞胎。當地殯儀館消息則指，死者遺體已經送至殯儀館。

現場影像顯示，白色網約車在大橋上從對向車道駛來，逆行「打保齡」式撞擊多輛機動車及電動車。另有目擊者拍攝的畫面顯示，有多人受傷躺在路面無法動彈，包括一名身穿紅色上衣的兒童，旁邊有多輛電動單車和私家車被撞，當中一輛電動單車被撞至車身解體。被撞至逆行的肇事司機當時更在車上絕望大叫：「完了、完了」。

的士追尾肇禍 株洲市公安局交通警察支隊通報，事發於昨日上午7時36分，43歲劉姓男子駕駛一輛白色網約車在蘆淞大橋上行駛，駕駛至大橋中部位置，被54歲王姓女子駕駛的的士追撞，白色網約車失控駛向對向車道，與多車相撞。本報綜合報道