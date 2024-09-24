內地傳發行新人民幣 官媒闢謠

核查發現，印有龍圖案的千元票樣，與2000年中國人民銀行發行的百元「千禧龍鈔」圖案高度雷同，僅面額和細節部分略有區別，顯然是修圖的結果。根據中國人民銀行法，內地發行新版人民幣，應公告發行時間、面額、圖案、式樣、規格，但官方渠道沒發布過任何有關要發行新版人民幣的公告。

「上海網絡闢謠」提醒，在部分短片和電商平台上有部分兜售「收藏品」、「工藝品」的商家，銷售所謂「新版人民幣測試版」，部分還收納成冊，包裝精美。業內人士指出，所謂測試鈔是印刷廠或商家自己模仿人民幣的設計，自行印刷製作，跟新版人民幣毫無關聯。就收藏價值而言，這類測試鈔投資價值不大，如商家出售的鈔票上除數字外，還有「元」的計量單位，可能涉嫌違法。中國人民銀行法規定，任何人禁止偽造、變造人民幣，亦禁止出售、購買偽造、變造的人民幣。