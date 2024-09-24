江蘇民營火箭 高空回收試飛未竟全功

【本報綜合報道】江蘇深藍航天有限公司周日表示，該民營航天企業當日在內蒙古深藍航天額濟納旗航天港，實施「星雲一號」火箭首次高空垂直回收飛行試驗，也是中國第一次可入軌運載火箭的高空回收試驗，但未取得完全成功。該企業表示，技術團隊將盡快完成任務「歸零」，在本次試驗總結以及技術故障歸零基礎上，11月再次執行高空垂直回收任務。

着陸異常 箭體受損 試驗任務於周日下午1時40分進行，火箭可回收復用的一子級箭體在飛行試驗最後着陸階段發生異常，11項主要試驗驗證任務中，10項成功完成，1項未完成。試驗中，火箭按照預定程序，3個引擎點火起飛，到達預定高度後兩側引擎關閉，依靠單個引擎推力穩定姿態並減速上升，到達最高點後，依靠單個引擎推力調節平穩下降，橫移約200米，在回收場上空的預定高度成功解鎖展開並鎖定着陸支腿，但在最後着陸關機段出現異常，導致箭體部分損毀。

本次飛行測試全程飛行時長179秒，關機前箭體與理論着陸點的誤差小於0.5米，箭體精確落於回收場中心點，飛行任務剖面與預定程序相符，試驗準備和實施全過程都在前期安全管控預案範圍內，試驗後按照預定的應急處理流程進行後處理，全程未發生任何安全問題。執行本次飛行任務的「星雲一號」，是深藍航天第一型可入軌且回收復用的商用液體火箭，箭體直徑3.35米，一子級高度約21米。