浙江破網絡水軍 涉款550萬拘3人

【本報綜合報道】浙江省台州市路橋區公安分局日前搗破一個偽造虛假流量，為客戶有償提供刷粉、點讚、評論等服務的「網絡水軍」團夥，抓獲3名疑犯，扣押手機、平板電腦、電腦等涉案物品，案件已移送起訴。該團夥的平台發展了13萬多名會員、用戶逾52萬人，涉案金額達500多萬元（人民幣‧下同，約550萬港元）。

路橋公安分局網安大隊早前接獲線索，部分商家為了快速增加自家產品直播間流量，不惜僱用網絡水軍。該網絡水軍團夥以「10個點讚2元（約2.2港元），1,000讚僅需150元（約168港元）」作宣傳，目標客戶是一些沒有粉絲基數卻想走捷徑的網紅主播，以及沒有流量的商家、店舖。警方發現，疑犯陳×夥同鄒某等人開設一個推廣網絡水軍服務的網站，並配合一款有相同功能的應用程式營運，表面上披着文化傳媒公司的外衣，實際上僱用多名客服人員，為網絡主播、店舖商家等有償提供虛假人氣、刷量、佔榜等服務。