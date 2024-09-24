美台國防工業會議 聚焦軍售5議題

【本報綜合報道】今年度的美台國防工業會議周日至周二在賓夕凡尼亞州的費城舉行，會上聚焦5大議題，涵蓋美國與台灣未來軍事合作、國防採購流程以及台灣的國防及國安需求，因應美國大選日將至，會上也將特別討論美國對台軍售、聯合生產，以及如何解決延遲交付等問題。

因應美大選將至 台國防部軍備副部長徐衍璞率團，出席由美台商業協會舉辦的美台國防工業會議，3大政黨也派代表與會，包括民進黨駐美代表處主任蕭舜文、國民黨立委徐巧芯、民眾黨立委黃珊珊等。

美方則有美國在台協會執行理事藍鶯、多名退役將領及國防相關產業代表出席，負責印太安全事務的首席副助理防長羅亞爾（Jedidiah Royal）等官員也會發表演說。

會議預定討論的主題，包括形成區域與全球聯盟應對台灣面臨的威脅、台美政府與產業合作反制台海的灰色地帶形勢、為增強台灣防禦和威嚇力提供適當資源、台灣如何應對封鎖或隔離等脅迫手段，以及美國大選對台美關係，特別是軍售、台美共同生產武器與軍售交付延宕等議題的影響。