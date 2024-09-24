陸港澳遭黑客入侵 鎖定台獨網軍3人

攻擊傳播媒體系統 上載詆毀政制內容 大陸國家安全部昨日發布消息稱，一個名為「匿名者64」的黑客組織，今年來針對中國大陸和港澳地區頻繁開展網攻，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子屏幕、網絡電視等控制權限，進而非法上傳、插播詆毀大陸政治制度和大政方針的內容。經調查確認，該黑客組織是由「台獨」勢力豢養的一支網軍。台國防部資通電軍指揮部回應指，陸方指控內容並非事實。

消息指，「匿名者64」的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心，該中心專職負責對大陸實施網絡認知戰、輿論戰，去年6月以「匿名者64」名義註冊社交媒體帳號，肆無忌憚地實施網攻和反宣破壞活動。台灣資通電軍是台灣當局於2017年6月主導建立的「第四軍種」，前年改革為台國防部直屬機構，主要承擔電子作戰、資訊作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，是台灣當局對大陸實施網絡作戰的主力。

「匿名者64」成立以來，已在社交媒體發布70多條動態，曝光的攻擊目標涉及戶外電子屏幕、自動售賣機、網絡電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，試圖營造出大陸網絡安全防護極脆弱的假象。大陸國家安全機關鎖定了實施相關網攻活動的台灣人員身份資訊，其中包括台灣資通電軍現役人員羅俊銘、洪莉棋、廖韋綸，對3人立案偵查。

安全機關立案調查 台國防部資通電軍指揮部昨稱，資通電軍網絡戰聯隊負責執行國防資訊及網絡安全維護等任務，當前敵情及網絡威脅嚴峻，解放軍及其協同力量持續以機、艦及網絡攻擊等手段擾台，反斥「是破壞區域和平的始作俑者」。台方強調，資通電軍將持續依國防部指導，強化國防網絡安全維護等工作。本報綜合報道