打擊恐怖主義 中尼陸軍聯合訓練

【本報綜合報道】中國與尼泊爾「珠峰友誼-2024」陸軍聯合訓練前日在重慶某訓練基地開訓，雙方共120多名官兵代表參加，將持續至下月1日。此次聯訓以聯合打擊國際恐怖主義為背景，旨在強化聯合行動中多維搜索、機動滲透、武裝解救等協同能力。

強化協同能力 前日上午10時許，中方觀摩團團長向中尼雙方全體參訓官兵致詞，並宣布開訓命令。尼方參訓人員隨後對中方輕武器、偵察反恐設備、智能化資訊化器材3類20多種裝備，進行操作體驗。此次聯訓以「城市街區聯合反恐行動」為課題，包含輕武器特種射擊、反恐小組戰術、無人機操作、搶險救援等課目訓練及反恐行動綜合演練，期間雙方還將圍繞應對地震、雪災、泥石流等天災展開救援減災教學交流，組織遙控智能挖掘機、高空式供排水搶險車、應急救援破拆工具車等救援裝備的演示和操作。

中尼雙方2017年首次在尼泊爾境內開展聯合訓練，此後雙方交替舉辦。這是繼2019年後，中尼兩軍相隔5年第4次舉行「珠峰」系列聯合訓練，也是第二次在中國境內舉行。