9月24日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月24日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
中英談國際戰略安全情勢及軍控
李豐（左）與孫曉波（右）舉行磋商。
【本報綜合報道】中國外交部昨日公布，外交部軍控司司長孫曉波與英國外交發展部國防與國際安全司司長李豐上周五在英國倫敦舉行軍控與防擴散諮詢。
雙方就國際戰略安全情勢、《不擴散核武條約》審議進程、外太空安全、人工智能、常規武器、日本遺棄在華化學武器及多邊軍控機制等問題交換意見。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240924-0924_00178_007/中英談國際戰略安全情勢及軍控
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc