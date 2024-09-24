中英談國際戰略安全情勢及軍控

【本報綜合報道】中國外交部昨日公布，外交部軍控司司長孫曉波與英國外交發展部國防與國際安全司司長李豐上周五在英國倫敦舉行軍控與防擴散諮詢。

雙方就國際戰略安全情勢、《不擴散核武條約》審議進程、外太空安全、人工智能、常規武器、日本遺棄在華化學武器及多邊軍控機制等問題交換意見。