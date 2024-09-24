日護衞艦闖華領海 艦長被撤職

【本報綜合報道】日本海上自衞隊護衞艦涼月號今年7月4日無視警告，罕有地短暫駛入浙江省對出的中國領海，引起中方嚴重關切。日媒昨日引述消息報道，日方向中方解釋因為涼月號艦長當時未掌握正確位置，而誤入中國領海，該艦長已被撤職。

多名日本和中國外交消息人士透露，海上自衞隊以犯了嚴重錯誤為由，更換涉事艦長，同時考慮處分艦上人員。報道指相關情況令人質疑海上自衞隊的能力，對日本安全保障亦成疑。日本防衞省回應日媒查詢時表示，由於這有關操作問題，將不予評論。

這是1954年自衞隊成立以來，海上自衞隊船隻首次在沒有事先通知下進入中國領海。為避免對中日關係造成影響，日本政府非正式告知中國政府，事件屬意外侵入領海。調查報告主要由日本國家安全保障局編寫，但因涉及部隊行動，計劃不公開。

俄機犯領空 日自衞隊射熱燄彈 另外，日本防衞省表示，一架俄羅斯伊爾38海上巡邏機昨日下午3度侵犯日本北海道附近的領空，日本航空自衞隊出動升空，並向俄羅斯巡邏機發射熱燄彈警告。據悉，這是日本首次以熱燄彈警告外國軍機。日方已向俄羅斯政府表達嚴正抗議，要求不要再犯。