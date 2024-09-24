立民黨選舉 野田佳彥任黨魁

【本報綜合報道】日本執政自民黨施政能否順利，反對派勢力自然不容忽視。在野立憲民主黨昨日亦舉行黨魁選舉，共有4人角逐，最終大熱門的前首相野田佳彥當選為新黨魁。

由於首輪投票未能決出勝負，得分最多的野田佳彥與前黨魁枝野幸男進行第二輪投票對決。野田最終獲得232分，擊敗只有180分的枝野。67歲的野田佳彥，曾9度當選眾議員，在民主黨執政的2011年9月至2012年12月出任首相。

立民黨2020年成立，黨綱強調擴大「基本服務」，涉及醫療、長期護理、殘疾人士福利、兒童保育等層面，藉此應對最不發達及老齡化的社會等。在外交方面，它強調會提高海上保安廳能力，應對灰色地帶事態發展，並在保持威懾力同時，推進減輕美軍基地負擔及修改沖繩基地日美地位協定。

自民黨近年一直長期執政，僅在1993年至1994年、2009年至2012年在野。美媒分析認為，該黨之所以能夠長期執政，與反對派力量過於薄弱有關，選民雖意識到自民黨長期執政存在問題，但仍期望有能力政府執政。