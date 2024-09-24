聯合國大會 中日外長將面談

日童命案 兩國副外長允保持溝通

有關深圳日本人學校一名10歲男童日前被刺死，上川陽子在東京羽田機場表示，將強烈要求中方切實說明事實真相，同時加強對在華日本人的安全保障，特別是兒童。至於恢復進口日本水產品事宜，她希望進一步深化討論，並最終撤銷中國對日本水產品的進口禁令。關於中日外長將在聯合國大會期間舉行雙邊會晤一事，中國外交部發言人林劍昨回應稱，如有消息將及時發布。