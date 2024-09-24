聯合國大會 中日外長將面談
【本報綜合報道】日本外相上川陽子昨日出發訪美前宣布，將在紐約舉行聯合國大會期間，與中國外長王毅舉行會晤，討論廣東深圳發生的日本學校男生遇襲身亡一案，以及中國計劃恢復進口日本水產品事宜。
日童命案 兩國副外長允保持溝通
有關深圳日本人學校一名10歲男童日前被刺死，上川陽子在東京羽田機場表示，將強烈要求中方切實說明事實真相，同時加強對在華日本人的安全保障，特別是兒童。至於恢復進口日本水產品事宜，她希望進一步深化討論，並最終撤銷中國對日本水產品的進口禁令。關於中日外長將在聯合國大會期間舉行雙邊會晤一事，中國外交部發言人林劍昨回應稱，如有消息將及時發布。
林劍又表示，外交部副部長孫衞東昨晨會見日本外務副大臣柘植芳文，雙方就中日關系和共同關心的問題交換了意見。雙方重申重視和發展中日關係的立場，同意共同努力落實兩國領導人重要共識，全面推進戰略互惠關系。關於深圳日本人學校男童遇襲身亡事件，雙方肯定彼此為妥善、冷靜處理這一不幸事件所做努力，同意保持溝通，避免偶發個案影響兩國關係。他指案件仍在調查中，深圳市日前就調查進展發布訊息，中方將繼續就善後事宜向家屬盡可能提供協助。
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