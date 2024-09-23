美製機械人 德國引入助貨運

由美國波士頓動力公司研發的機械人「Stretch」近日在德國投入運作，幫助當地一間物流中心加強營運效率和安全性，是歐洲首次引入該款機械人。該物流中心高峰時期要運送多達4萬箱貨物，「Stretch」能通過智能抓手，抓住不同尺寸的箱子穩定移動至輸送帶，有助減輕員工卸載貨物負擔。