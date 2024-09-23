9月23日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月23日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
美製機械人 德國引入助貨運
抓住不同尺寸的箱子。
由美國波士頓動力公司研發的機械人「Stretch」近日在德國投入運作，幫助當地一間物流中心加強營運效率和安全性，是歐洲首次引入該款機械人。該物流中心高峰時期要運送多達4萬箱貨物，「Stretch」能通過智能抓手，抓住不同尺寸的箱子穩定移動至輸送帶，有助減輕員工卸載貨物負擔。
穩定移動至輸送帶。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240923-0923_00180_066/美製機械人-德國引入助貨運
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc