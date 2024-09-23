最長壽圈養灰海豹 50歲生日食餐飽

英國英格蘭康沃爾海豹保護區雌性灰海豹謝巴（Sheba）上周六迎來50歲生日。據說牠是世界上最年長的圈養灰海豹，遠超普通圈養海豹30歲至40歲左右壽命。保護區負責人表示，無論對謝巴本身，還是每一位參與牠成長的人，是次生日都是一個巨大里程碑。

謝巴最初只是一隻普通的野生海豹，牠於1974年9月在康沃爾海灘擱淺，當時頭部受傷，雙眼嚴重感染，其後獲康沃爾海豹保護區始創人瓊斯 （Ken Jones） 救起。受失明影響，謝巴無法放歸大海，因此留在保護區裏茁壯成長，如今已成為保護區的招牌，深受民眾喜愛。

擱淺獲救 失明無法回大海 生日活動上，謝巴獲粉絲及飼養員唱生日快樂歌祝福，銅管樂隊送上盛大演奏。牠還收到由冰製成的3層紫色蛋糕，高興地大啖美食。保護區指，謝巴個性活潑，喜歡玩球，對魚不挑食，唯獨一樣事令人頭痛，就是牠有時非常不聽話，會拒絕配合翻身檢查，並任性地扭頭返回池內，是否聽從飼養員指揮全看牠當日心情。

灰海豹是海豹科中的一種大型海豹，分布在北大西洋的溫帶沿海。在謝巴之前，世界最年長圈養灰海豹紀錄是由美國紐約水族館的灰海豹斯普克（Spook）保持，牠於1965年1月13日在館內出生，2010年初以近45歲年齡去世，是全球首隻在水族館或動物園出生的灰海豹。本報綜合報道