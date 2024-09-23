9月23日(一)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月23日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
長野音樂節爆爭執 躁男刀襲中年漢
警方在現場搜證。
【本報綜合報道】日本長野縣佐久市音樂節活動昨日發生砍人事件，一名男子疑與另一名男子爭執後，持刀襲擊對方，隨後被警方制服。受事件影響，主辦單位決定取消活動。
事發於下午1時20分左右，一名男子持刀襲擊另一名30多歲男子。大批警員隨後到場，成功制服刀手。傷者腹部受傷，送院時仍然清醒。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240923-0923_00180_047/長野音樂節爆爭執--躁男刀襲中年漢
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc