兩岸國際

長野音樂節爆爭執 躁男刀襲中年漢

警方在現場搜證。 警方在現場搜證。
警方在現場搜證。
【本報綜合報道】日本長野縣佐久市音樂節活動昨日發生砍人事件，一名男子疑與另一名男子爭執後，持刀襲擊對方，隨後被警方制服。受事件影響，主辦單位決定取消活動。
事發於下午1時20分左右，一名男子持刀襲擊另一名30多歲男子。大批警員隨後到場，成功制服刀手。傷者腹部受傷，送院時仍然清醒。
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