澳洲露宿者針筒攻擊 華女「避」過一劫

中秋夜獨行突遇襲

事發當晚6時半，墨爾本的天空已全黑，事主Sandy（化名）拿着東西，獨自步行前往與朋友見面，一同共度中秋佳節。她走到維多利亞女王市場附近時，一邊低頭回覆手機訊息。前方有一男一女的白人露宿者坐在花壇邊，Sandy並未在意，以為他們只是普通路人。當她靠近時，女子突然起身徑直走向她。雙方距離不足一米之際，Sandy看到女子右手拿着針筒，針筒內似乎殘留透明液體，可能才剛剛注射完。Sandy本能地一個轉身避開，差點被抓到頭髮。她其後聽到男子在背後吼叫，幸她最終逃離現場。