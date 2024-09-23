能登半島雨災增至11失蹤 380自衞隊員出動

元旦地震毀堤防 未及修復擋風浪 日本石川縣能登地區出現破紀錄降雨，多條河川氾濫及發生泥石流，氣象廳一度發出最高警戒級別的「緊急降雨警報」，導致至少一人死亡，增至11人失蹤。防衞大臣木原稔宣布，派出380名自衞隊隊員赴災區搜救。

截至昨日下午3時的72小時內，輪島市累計降雨498.5毫米，珠洲市則是394毫米，較正常9月份降雨量高出兩倍多，同創氣象廳開始統計以來的當地新高。元旦強烈地震重創能登地區，重災區包括輪島市及珠洲市，災區重建剛上軌道之際偏偏出現暴雨。輪島市及珠洲市共23條河流氾濫，氣象廳指早前地震造成堤防或護岸多處受損，當中部分未完成修復。即使河川水位低，氾濫風險仍相當高。

富山冧山泥困列車 毗鄰石川縣的富山縣黑部峽谷鐵道昨早發生山泥傾瀉，山泥湧入貓又至出平站之間的隧道，列車無法行駛，約60名乘客和車務人員一度困在隧道外的路段，鐵路公司引導乘客前往出平站換乘另一班列車，約2小時20分後返回出發地宇奈月站，無人受傷。黑部峽谷鐵道宣布，昨全日暫停列車運行。受鋒面和颱風普拉桑變成的溫帶低氣壓影響，日本西部到東北廣泛地區有特大暴雨和雷電。石川縣、山形縣、福島縣、新潟縣及宮崎縣出現泥石流風險極高，部分已發出警報。

韓7地撤離逾1500人 除了日本，南韓多地上周六起下暴雨，不少地方降雨量創紀錄，包括慶尚北道在內的7個地區逾1,500人緊急撤離，發生至少107宗道路水浸、21宗山泥傾瀉事故。本報綜合報道