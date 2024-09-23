拒賀錦麗再辯論稱太遲 特朗普指多州投票開始

美國民主黨總統候選人賀錦麗上周六向共和黨對手特朗普下戰書，邀請他在總統選舉前舉行另一場辯論。惟特朗普在北卡羅萊納州拉票時拒絕，指已經太遲，因多個州份已開始提前投票。

原擬定於下月23日舉行 賀錦麗的競選團隊表示，她已接受美國有線電視新聞網絡（CNN）的邀請，辯論會擬定於10月23日舉行。聲明指賀錦麗已準備好再次與特朗普同台辯論，美國人民應該有機會再度看到賀錦麗和特朗普在投票前進行辯論。截至目前，特朗普已參加兩場總統候選人辯論，一場是對現任總統拜登，另一場則是對賀錦麗。多數專家都認為，賀錦麗是本月10日辯論會的獲勝者。特朗普在上場辯論結束後告訴記者，賀錦麗想舉行第二場辯論，是因她輸得很慘。

俄外長指普京撐賀屬玩笑 俄羅斯外交部長拉夫羅夫近日接受天空新聞阿拉伯台訪問時指出，總統普京先前表示支持賀錦麗的言論只是開玩笑。普京本月較早時提到，俄羅斯希望賀錦麗贏得大選，他還調侃地以賀錦麗的笑聲「具有感染力」作為支持她。普京言論引發白宮出面回應，呼籲普京應停止對11月5日美國大選發表評論。

對於美國總統更迭將對俄羅斯外交政策造成多大影響，拉夫羅夫回覆：「那是個玩笑。普京總統很有幽默感，他常在發表聲明和接受訪問時開玩笑。」拉夫羅夫還說：「我認為長期而言，我們對當前或以往美國選舉的態度沒有差異，因為美國被惡名昭彰的『深層政府』所統治。」不過他並未提供證據支持這種說法。深層政府又稱為「國中之國」，用以指稱在幕後操控國家的集團。本報綜合報道