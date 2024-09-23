以新一輪攻擊 阻真主黨火箭施襲

以軍出動數十架戰機空襲真主黨約400個火箭發射裝置，以軍指真主黨昨日向以色列北部發射約85枚火箭彈，部分被防空系統攔截，其餘擊中海法市及加利利的周邊地區，造成3人受傷，有建築物受損和起火。真主黨發聲明指，攻擊了以色列防務公司拉斐爾位於海法市的設施，作為對上周發生的傳呼機和對講機集體爆炸事件之初步回應。強調正削弱真主黨的作戰能力。為應付火箭襲擊，以軍更新北部地區防禦指引，民眾聚集活動室內最多300人、室外最多30人。至於黎巴嫩首都貝魯特南部空襲現場，重型機械仍在頹垣敗瓦下持續搜索，死亡人數從31人增至37人，其中包括3名兒童與7名婦女。民眾上周六聚集貝魯特，為真主黨聖戰委員會成員阿基勒等3名重要成員舉行葬禮。