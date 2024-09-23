美擬再援烏29.3億元 或本財年最後總統提取權

物資包括F16增程武器 可避俄防空系統 美國擬在今天公布新一輪對烏克蘭軍事援助，總值3.75億美元（約29.3億港元），物資包括供F16戰機使用的AGM154聯合防區外武器（JSOW）。美國國防部正與國會合作，希望把根據總統提取權撥出的58億美元（約452億港元）餘款，撥歸下一個財政年度使用。

美國政治新聞網「Politico」上周五援引消息指，軍援計劃仍在最後敲定中，當中包括炮彈、火箭彈及防空導彈。AGM154射程在130公里以上，美國空軍、海軍及多個美國盟友均採用。

雖然，導彈射程未能滿足烏克蘭的要求，但可讓戰機不必飛近前線及避開防空系統，在安全距離下打擊防禦系統及前線武器庫，干擾俄軍作戰。AGM154可作為滑翔炸彈或巡航導彈使用，配備集束炸彈或多任務彈頭。AGM154增程版本射程，更是大增至560公里。美國新一批援烏軍備，將是自5月以來根據總統提取權撥出庫存武器的最大規模，同時可能是本月30日財政年度結束前最後一次行使總統提取權。

烏克蘭向歐洲爭取兩款戰機 烏克蘭國防部長烏梅羅夫透露，已就爭取歐洲颱風戰機及JAS39戰機展開談判，有望在短期內公布結果。歐洲颱風由歐洲多國研發，主要用家是英國、德國、意大利和西班牙。

俄羅斯國防部上周六稱，俄軍出動戰機、無人機及火炮，摧毀烏克蘭兩個彈藥庫，並擊中一艘運載西方援烏導彈及彈藥的貨船。俄軍還使用高精度武器及無人機，打擊與烏克蘭國防工業相關的能源設施及無人機工場，擊中所有指定目標。

伊朗傳只供俄導彈無發射器 美國早前指控伊朗已向俄羅斯交付法塔赫360短程彈道導彈，英媒上周六引述美歐官員指伊朗似乎只向俄羅斯提供導彈，但沒有供應發射器。國際戰略研究所伊朗導彈專家欣茨（Fabian Hinz）指出，彈道導彈需使用特定發射器發射，沒有交付發射器其中一個原因可能是民用卡車改裝後不夠牢固，無法在烏克蘭冬季時的崎嶇地形使用，俄羅斯可以自行改裝軍用車輛來發射導彈。

科學暨國際安全研究所所長奧爾布賴特（David Albright）表示，伊朗總統佩澤希齊揚將於聯合國大會期間與歐洲官員會面，為伊朗核問題、地區緊張等的外交交涉試水溫，伊朗無提供發射器可能是想保留與西方對話的空間。本報綜合報道