內蒙頻降雨 號召黨員助搶收秋糧

【本報綜合報道】內蒙古本月以來頻繁下雨，導致烏蘭察布市涼城縣部分農作物受損，也給農戶秋收造成極大不便。涼城縣委組織部上周六發公開信，號召全縣黨員幹部幫助農戶搶收秋糧，「確保打贏這場與農時賽跑的全民秋收仗」。

為當前最緊迫任務 涼城縣委組織部在公開信中提出了多項舉措，包括全縣各機關單位黨總支（支部）要把秋糧搶收作為當前最為緊迫的工作任務，組建黨員志願服務隊和搶收突擊隊，按照鄉村振興包村安排，主動與災情核查組、包聯鄉鎮、駐村工作隊對接，迅速下沉到田間地頭，針對勞力短缺、急需搶收的農戶提供幫助，抓好秋糧搶收工作，確保顆粒歸倉。

要立足秋糧搶收工作實際，科學應對、主動作為，幫忙不添亂，到位不越位，全力做好秋糧搶收工作；深入秋收困難群眾家中，尤其是針對年邁體弱、勞力短缺以及受災面積較重的群眾，採取組織秋收小分隊、互助組等方式，幫助困難群眾做好秋收搶收工作。截至2023年12月份，涼城縣戶籍人口22.1萬，其中，城鎮人口4.1萬，農村人口18萬。