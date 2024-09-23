小米糉中毒3死 列「他字案」偵辦

【本報綜合報道】台灣台東賓茂部落小米糉食物中毒案釀3死慘劇，食藥署前日在首名死者家中殘留的小米糉驗出有機磷類劇毒殺蟲劑托福松（Terbufos）。台東地署主任檢察官陳妍萩昨日表示，此案已列為「他字案」（即檢方認定被告有犯罪嫌疑，但未有明確證據支持，故先以他字案開始偵查）偵辦，並加派一位檢察官。

驗出殺蟲劑 「人為因素」增加 由於小米糉驗出托福松，加上家屬曾向檢警表示「小米是別人送的」，使得小米糉食物中毒案的「人為因素」增高。陳妍萩表示，不排除任何可能性，目前以追查食材流向及脈絡為偵辦重點，由專案小組持續深入調查分析。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松指出，托福松主要用於除蟲，小米農害為鳥類；托福松非種植小米推薦用藥，即便將托福松施灑於小米田地面，也要溶化後植物才能吸收，植物吸收後含量不會如此高。受害家屬無奈表示，雖然小米粉含有高濃度托福松是檢驗事實，但究竟是哪一環節所致，目前皆未查明，一切靜待調查。