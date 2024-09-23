新余39死大火 10人立案55公僕追責

【本報綜合報道】針對江西省新余市佳樂苑臨街店舖1月24日發生特別重大火災事故，國務院常務會議審議日前通過有關調查報告，江西省公安機關立案偵查10名涉嫌違法犯罪涉案人員，省紀檢監察機關亦依規依紀依法針對55名涉嫌違紀違法公職人員追責。

2024年1月24日15時22分，佳樂苑小區臨街商住綜合大樓發生特大火災事故，造成39人死亡、9人受傷。調查認定，涉事房主違法違規改變商住綜合樓地下一層用途，用作出租經營，施工單位在違規建設冷藏庫時起火，迅即引燃發泡膠等易燃可燃材料，產生大量有毒濃煙蔓延至二層，加上該層博弈教育教室外安裝防盜網及廣告牌，令正在接受培訓學生無法及時逃生，導致窒息，造成人員傷亡擴大。

建築存缺陷 違規經營 調查報告另指，涉事建築先天存在防火分隔重大缺陷，教育培訓機構及賓館違規經營，屬地有關部門專業監管及行業管理失職缺位，地方黨委政府安全領導責任落實不到位，導致生產安全責任事故，責令各地區及相關部門單位加強冷庫全鏈條全生命周期安全管理。