女子瞞中550萬彩金 前夫獲判分一半

【本報綜合報道】江西省贛州市章貢區人民法院上周五公布一宗案例，贛州市一對夫妻協議離婚後同居，同時不分割共同財產。惟女子隱瞞中得彩票獎金500萬元（人民幣‧下同，約550萬港元），被前夫提告，最終要分出一半獎金。

離婚同居 未分割共同財產 原告齊先生（化名）與被告陳女士（化名）婚後育有一子，為了取得購屋資格同時保住公租房而協議離婚，由女方買下一套商品房，男方支付購屋款19.5萬元（約21萬港元）。離婚後，雙方未分割處理共同財產，繼續同居及共同經營廣告業務，經濟往來頻繁。

2022年5月10日，陳女士花2元（約2.2港元）購買一注福利彩票，中獎500萬元，收到稅後獎金400萬元（約440萬港元），同年與齊先生約定解除關係。法院審理認為，因雙方經濟混同，被告2元購彩資金無法區分來源是個人、原告財產，或是共同財產，應視為雙方等額享有獎金，應向原告支付200萬元（約220萬港元）。被告不服上訴，二審維持原判。