姦殺案判死緩多疑點 智障漢坐冤獄逾18年

法院稱證據不確實 檢方提再審 江西省九江市武寧縣羅坪鎮洞坪村21年前發生16歲少女姦殺案，一名智障男子被指是兇手而判處死緩。男子出獄9個月後收到省人民檢察院出具的通知書，指省高級人民法院認定案件證據不確實、不充分，認定的事實有錯誤，不能排除合理懷疑，檢方提出再審檢察建議。

案發於2003年5月19日早上，余姓少女外出打豬草，但直到次日上午仍未歸家。少女父親於是叫楊姓村民等人去尋找，終在一處山溝發現少女屍體。武寧縣公安局刑警隊其後帶走李大清調查，並公布破案消息。九江市中級人民法院一審判決書顯示，李大清電魚期間遇見受害人遂產生強姦歹念，繞到對方背後掐頸導致她昏迷，姦淫後以石頭猛擊受害人頭部致死。李大清犯故意殺人罪、強姦罪，判處死刑及剝奪政治權利終身。

死者短褲陰道未檢出精子 李大清不服一審判決，上訴至江西省高院，結果二審仍維持相同罪名，決定執行死刑，緩期兩年執行。實際服刑18年兩個月5天後，李大清於前年1月29日刑滿獲釋。服刑期間，李大清及家人一直申訴。根據江西省人民檢察院前年11月15日向李大清出具的《刑事申訴結果通知書》，提到死者短褲及陰道塗拭物上未檢出精子，面部共5處創口，應是較鋒利物體打擊所致。

通知書還指出，原審判決根據的供述、現場指認筆錄、辨認筆錄真實性存疑，不能排除誘導可能。沒有其他證據把李大清與本案關聯起來，不能排除他人作案可能。李大清一審法援辯護律師指出，李大清是個文盲，智力明顯低於正常人，對不少詞語無法理解。但兩份供述中關於作案經過、受害人衣着特徵等紀錄幾乎一字不差說出，懷疑有人製作第二份筆錄時抄寫前一份。案件沒有證據定罪，同時缺乏和李大清相關的物證。本報綜合報道