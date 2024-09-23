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渤海部分禁航今明實彈射擊
解放軍軍艦過往進行實彈射擊。
【本報綜合報道】中國海事局網站發布消息，河北唐山海事局上周五發布航行警告，今明兩日上午9時至下午1時，渤海部分海域進行實彈射擊活動，其他船隻禁止駛入。
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