石鍋拌飯列吉林非遺 韓斥屬扭曲歷史行為

3年前公布名錄近日發酵 中韓兩國文化爭端持續，吉林省於3年前公布第五批省級非物質文化遺產，其中朝鮮族石鍋拌飯技藝列入傳統技藝項目。但事件近日才在南韓發酵，南韓外交部指摘中國行為「扭曲歷史」。

吉林省第五批省級非物質文化遺產共計10大類65項，包括24項傳統技藝。朝鮮族石鍋拌飯技藝由延邊朝鮮族自治州申報，列入傳統技藝項目。而朝鮮族傳統米糕製作技藝，則由延吉市申報列為傳統技藝項目。傳統技藝還包括長白山粉條製作技藝，由長白朝鮮族自治縣申報。在傳統音樂方面，延吉市申報把朝鮮族農樂長短納入非物質文化遺產。

未列韓國家無形遺產 至於在吉林省級非物質文化遺產代表性項目名錄擴展項目名錄，延吉市及安圖縣分別申報把朝鮮族農樂舞、朝鮮族踩地神，列為傳統舞蹈及民俗項目。南韓國家遺產廳指出，已掌握中國國家級非物質文化遺產中存在與南韓傳統文化類似的項目，但直至現在才得悉石鍋拌飯列入中國地方級遺產。石鍋拌飯現在並未列入南韓國家無形遺產，僅全州拌飯於2008年由全羅北道指定為無形財產。

韓促華勿損兩國友誼 據中國規定，地方政府只要提出申請，就能將省級非物質文化遺產升等為國家級，成為國家級非物質文化遺產後，登記為聯合國教科文組織（UNESCO）世界非物質文化遺產的機率就會大幅提升。南韓外交部上周五表示，歷史問題是與南韓國家認同相關的重要事項，在此認知的基礎上，將堅決應對中國扭曲歷史的行為。外交部強調，南韓將持續敦促中國，為南韓文化身份認同相關事項做出必要的努力，以避免對兩國人民的友誼造成負面影響。本報綜合報道