自然受孕 5胞胎平安誕生 南韓首例極振奮

產下多胞胎的機率十分罕見，而南韓一對夫妻近日則一次迎來5名新生命。南韓加圖立大學附屬首爾聖母醫院上周五宣布，一對居住在京畿道東豆川市的夫妻當天喜迎5胞胎，性別為3男兩女。這是南韓首次有孕婦平安誕生自然受孕的5胞胎。

醫院表示，針對該國首宗自然受孕5胞胎分娩，醫院在婦產科、麻醉科、兒科及產房等各科室醫護人員的參與下，制訂了生育計劃，並為每名新生兒配備由兒科教授、新生兒重症監護室護士和產房護士組成的3人醫護小組，盡最大努力確保新生兒健康。2021年，南韓曾有一名孕婦在人工授精的情況下，成功誕下5胞胎，當時引起不少關注。本報綜合報道