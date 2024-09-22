韓少年被迫自瀆棋塞肛門 斬死欺凌者洩憤懣

轉校遭同學們施暴不服囚5年提上訴 南韓江原道一名19歲轉校少年疑因不堪同學欺凌與性騷擾，包括用剃鬚刀剃頭、被迫自慰、打火機燒陰毛等，憤而砍死施虐者。春川地方法院江陵分院刑事法庭本月5日依照《少年法》判處被告最長5年監禁，他不服提出上訴。

案情指，被告於初中3年級時轉學至江原道三陟市某學校，認識一群同學並經常受到他們毫無理由的欺負、毆打。今年4月13日晚上11時40分，兩名同學抵達被告的寓所，其中一人嫌被告家中骯髒，之後用鍋裝水潑灑客廳與房間指令被告擦乾淨。兩人使用即棄式剃鬚刀、剪刀強行為被告剃髮，又用打火機燒他的性器官、陰毛、眉毛及耳朵。

受虐逾3小時兼被拍片 不僅如此，其中一人還要被告脫衣服當場自慰，把棉花棒和圍棋放入肛門，如有不從便以掃把毆打。被告在暴力下被迫遵從，期間另一名參與欺凌的同學在旁拍片。被告事後再遭強灌燒酒，整個凌虐過程長達3個多小時，至翌日凌晨才結束。被告在忍無可忍情況下衝入廚房取出兇器砍死最欺人太甚的同學，一解心頭之恨。

被告從受害人淪為兇手，他與檢方同時就刑期提出上訴。至於案中拍片的同學，檢方認為涉嫌違反特殊暴行罪，向法院求刑9年，法院將於10月7日宣判。另外，還有一名19歲少年涉嫌在被告住所縱火，檢方向法院求刑最多6年。本報綜合報道