指利用搜尋引擎 壓制競爭對手產品 歐盟或罰Google巨款 勒令改營運模式

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，科企Google捲入利用搜尋引擎服務，壓制競爭對手產品風波，若未及時採取應對行動，或面臨被歐盟重罰全球年收入一成巨額罰款，甚至會被勒令改變營運模式。

明年3月底前有最終決定 報道指，歐盟官員正準備根據《數碼市場法》向Google母企Alphabet發出控罪書，內容包括針對該公司在Google Flights及Google Hotels等搜尋引擎中，顯示競爭對手產品情況。知情人士透露，歐盟下月將公布初步調查結果，明年3月底前作出最終決定。

Google代表律師本周已與歐盟委員會官員會面，希望緩解歐盟疑慮，對策包括建議在搜索標籤引入新設計，讓用戶可選擇導航至其他搜尋引擎、酒店網站及航空公司等直接供應商。Google發言人指，公司已嘗試平衡不同類型網站需求，繼續尊重用戶選擇。