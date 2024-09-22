特朗普演講遇刺案報告：保安多漏洞勢罰特工

美國共和黨總統候選人特朗普7月13日在賓夕凡尼亞州遇刺，負責保護工作的特勤局上周五公布內部調查報告，承認當日有多項保安漏洞，將處分部分涉事特工。署理特勤局局長羅維（Ronald Rowe Jr.）表示，在賓夕凡尼亞州事件後，局方已把特朗普的保安級別提升至最高，類似現任總統獲得的保護。

警方特勤局無線電頻率不一 報告聚焦於特勤局先遣隊與地方警察在特朗普造勢活動前的協調情況，指出兩者使用不同的無線電頻率，並部署在不同設施，影響雙方的情報交流。地方警員在現場搜索槍手克魯克斯時，特勤局人員不能直接聽到警方的無線電通訊，如果特勤局接收到該則訊息，便能決定是否在搜索過程期間轉移特朗普到其他地方。

執法人員沒計劃保護建築物 另外，特勤局和地方戰術小隊部署在槍手埋伏的建築物二樓，即使建築物屋頂能清晰觀望到講台，執法人員事前並無計劃保護建築物，而特勤局若提出要求，警方會在屋頂安排狙擊手。

同時，特勤局的反無人機系統於當日出現技術故障，所以沒有應用，報告指如果系統有效運作，可能就會發現到槍手控制無人機飛越會場附近區域。

羅維指出，調查發現當日的保安安排和實施情況都有問題，因部分特工的自滿而導致安全漏洞，涉事人員需負上責任，但拒絕透露涉及多少人和其懲處。對於特朗普在兩個月內兩度成為刺客目標，眾議院上周五一致表決通過一項跨黨派法案，要求特勤局加強保護正、副總統候選人，法案將提交參議院審議和表決。本報綜合報道

特朗普（握拳者）當日遇刺後右耳受傷。 特朗普在兩個月內兩度成為刺客目標。 克魯克斯 羅維