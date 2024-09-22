華駐黎國維和部隊 營區被炸彈擊中
【本報綜合報道】中國第22批赴黎巴嫩維和部隊多功能工兵分隊營區周邊上周四有多枚航空炸彈爆炸，造成部分設施受損。
事發於當日下午4時40分左右，爆炸發生後中國維和官兵迅速進入掩體躲避，營區內部分建築的門窗、天花板、鏡子、物品展示櫃等不同程度受損，所幸無人受傷。中國常駐聯合國代表傅聰上周五在安理會緊急審議以黎局勢時表示，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。中方對黎巴嫩境內數千部傳呼機、對講機等通訊設備被遠端操縱同時爆炸，造成數千民眾傷亡深感震驚、深表關切，這樣的事聞所未聞，無疑是對一國主權和安全的嚴重侵犯，必須予以最強烈的譴責。
中方籲以放棄用武執念
中方呼籲進行全面及時的調查，追究策劃者和實施者的責任。中國特別呼籲以色列放下使用武力的執念，立即停止在加薩地帶的軍事行動，立即停止侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，立即停止可能將地區拖入新的浩劫的冒險行徑。中國強烈敦促對以色列有影響力的國家拿出實際行動，制止以色列在錯誤的道路上愈走愈遠。中國支持安理會採取一切必要行動，為緩和以黎局勢、維護中東地區和平穩定做出最大努力。
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