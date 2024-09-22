華駐黎國維和部隊 營區被炸彈擊中

事發於當日下午4時40分左右，爆炸發生後中國維和官兵迅速進入掩體躲避，營區內部分建築的門窗、天花板、鏡子、物品展示櫃等不同程度受損，所幸無人受傷。中國常駐聯合國代表傅聰上周五在安理會緊急審議以黎局勢時表示，中方對黎以局勢可能進一步升級深表擔憂，呼籲所有各方保持最大限度的克制。中方對黎巴嫩境內數千部傳呼機、對講機等通訊設備被遠端操縱同時爆炸，造成數千民眾傷亡深感震驚、深表關切，這樣的事聞所未聞，無疑是對一國主權和安全的嚴重侵犯，必須予以最強烈的譴責。