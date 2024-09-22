以空襲黎巴嫩31死 再殺真主黨高級指揮官

美指事前未獲通知 伊朗斥違反國際法 以軍上周五空襲黎巴嫩首都貝魯特南郊，擊斃真主黨最高軍事機構聖戰委員會成員阿基勒（Ibrahim Aqil）。繼高級軍事指揮官舒庫爾7月在貝魯特死於以軍恐襲，再有真主黨主要軍事指揮官遭定點清除。空襲導致至少31人死亡、68人受傷。

特種部隊開會時導彈擊中 阿基勒是真主黨精銳拉德萬特種部隊的實際指揮官，負責監督真主黨的反坦克導彈部隊和防空行動等。真主黨沒有提供他的死亡細節，只稱阿基勒是高層成員之一，並形容他是偉大的聖戰領袖。空襲由以色列空軍F35隱形戰機執行，向貝魯特南郊一座公寓發射兩枚導彈。當導彈擊中公寓的車庫時，拉德萬特種部隊正在開會，至少6名真主黨指揮官死亡。死者包括阿基勒，他曾在日前的大規模傳呼機爆炸中受傷，上周五較早時出院。

遇害指揮官曾被美懸賞通緝 以色列國防軍聲明稱，當天在貝魯特南郊展開一次定點打擊行動，消滅阿基勒等11名真主黨成員。聲明指出，阿基勒於1980年代加入真主黨，策劃黎巴嫩真主黨在境外的恐怖襲擊。以色列國防部長加蘭特強調，以軍會繼續對付真主黨，直至以色列北部居民可以安全返回家園。

美國指控阿基勒在黎巴嫩指揮綁架美國和德國人質，並於2019年把他列為「特別指定的全球恐怖分子」，懸賞700萬美元（約5,460萬港元）通緝。美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比透露，以色列沒有事前通知將空襲貝魯特。他敦促美國公民現階段不要前往黎巴嫩，已經在黎巴嫩的美國公民則盡快離開。

黎巴嫩總理米卡提在內閣會議上表示，以色列的襲擊目標是人口稠密的住宅區，批評以色列不重視人道主義，呼籲國際社會向以色列施加壓力。聯合國秘書長古特雷斯非常關注貝魯特的襲擊事件，指中東地區正處於災難邊緣，呼籲各方保持最大限度克制，立即令局勢降溫。

伊朗批評以色列的行為嚴重違反國際法，侵犯黎巴嫩的主權和領土完整，必須受到國際社會最強烈譴責。伊拉克什葉派民兵組織努賈巴運動和真主黨旅誓言復仇。努賈巴運動揚言將「採取有力且毫不留情的報復行動，為在襲擊中喪生的人報仇」，真主黨旅承諾將繼續支持巴勒斯坦和聖城耶路撒冷的事業。

在傳呼機爆炸前數小時，真主黨仍向成員派發金阿波羅傳呼機，且事前多輪檢查均沒有發現內藏爆炸物。真主黨正調查通訊設備在何時何地，以甚麼方式植入爆炸物。本報綜合報道

以色列空襲真主黨建築物。 貝魯特的建築物嚴重損毀。 阿基勒 空襲後貝魯特街頭滿目瘡痍。