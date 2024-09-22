湖南財政廳長遇害案 兩疑犯身份曝光

一人曾從事家具買賣 欠1350萬賭債 湖南省財政廳黨組書記、廳長劉文杰上周四不幸遇害，長沙市公安局天心分局上周五晚公布案件細節，指劉文杰家中有搜掠痕迹，但未發現劉文杰及其家人與兩名疑犯在案發前有交集。其中一名疑犯曾多次往返澳門賭博，欠債1,200餘萬人民幣（約1,350萬港元）。

通報稱，警方上周四早上9時31分接報，天心區城南西路1號2幢13樓有3人墮樓死亡，隨即成立專案小組調查。初步查明，兩名疑犯均為江姓，分別31歲及35歲，戶籍同為湖南省平江縣浯口鎮。其中，31歲疑犯是平江縣天浩實業有限公司等單位法人、股東，2019年到2022年在外省從事家具生意，期間多次往返澳門賭博並欠下巨債。

曾踩點 露台有搏鬥痕迹 兩名疑犯上周三下午2時57分進入城南西路1號小區踩點，逗留至翌日凌晨0時27分離開，到小區對面酒店頂樓樓梯間過夜。兩人於上周四早上6時49分、7時07分，先後進入城南西路1號2幢，在13樓樓梯間蹲守，他們趁劉文杰離家開門時持刀將她挾持入房。片段顯示，早上9時12分，劉文杰與35歲疑犯從露台同時墮樓，露台上有搏鬥痕迹。

屋內被搜掠 3人同墮亡 另一名疑犯於9時17分把兩個窗簾打結並綁在露台中間的窗框處，企圖通過窗簾下滑至12樓逃離現場時墮樓身亡。

經現場勘查，劉文杰家中家具、衣物曾大面積翻動，在13樓樓梯間發現疑犯遺留的兩個黑色雙肩背包，在背包中發現帶掛鈎的彩色尼龍繩一條、橡膠手套、鉗子等作案工具。本報綜合報道