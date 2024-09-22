特供酒違法製售 市監6方面遏制

公告稱，特供酒的範圍為虛假標註或宣傳與黨政機關和軍隊有密切關聯的特定名稱、符號、標誌性建築物、官方活動等資訊的酒品，特供酒為假冒偽劣酒品。對於含有「特供」、「專供」、「內供」黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品，嚴禁違法生產、銷售，嚴禁餐飲單位違法經營，嚴禁違法設計、製作、代理、發布廣告，嚴禁違法推銷、進行虛假或引人誤解的商業宣傳，嚴禁印刷企業違法印刷商標標識、包裝、裝潢、酒瓶標籤貼紙。