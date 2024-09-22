特供酒違法製售 市監6方面遏制
【本報綜合報道】國家市場監管總局上周四對外發布公告，從生產、銷售、餐飲、廣告、宣傳、印刷6個方面，嚴禁各類生產經營主體從事「特供酒」製售違法行為。
公告稱，特供酒的範圍為虛假標註或宣傳與黨政機關和軍隊有密切關聯的特定名稱、符號、標誌性建築物、官方活動等資訊的酒品，特供酒為假冒偽劣酒品。對於含有「特供」、「專供」、「內供」黨政機關和軍隊等類似標識內容的酒類商品，嚴禁違法生產、銷售，嚴禁餐飲單位違法經營，嚴禁違法設計、製作、代理、發布廣告，嚴禁違法推銷、進行虛假或引人誤解的商業宣傳，嚴禁印刷企業違法印刷商標標識、包裝、裝潢、酒瓶標籤貼紙。
促民眾理性消費
公告要求市場監管部門加強檢查，依法嚴肅查處違法行為，涉嫌犯罪的移送公安機關；並倡導消費者理性消費，社會各界積極監督，推動全社會共同抵制特供酒。今年3月起，市場監管總局開展為期一年的特供酒清源打鏈專項行動，通過線上線下同步清理，深挖非法製售源頭，剷除違法鏈條，嚴打重處不法分子。
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