深圳日童校外被殺 日副外相將赴華交涉

廣東深圳日本人學校一名小學生上周三在校外遇襲身亡，暴力事件接連發生加劇在華日僑憂慮。日本外務大臣上川陽子上周五表示，將於近期派遣副外務大臣到中國展開政務層面溝通，努力掌握事件詳細情況。

上川指出，日本通過包括大使級別在內的多種渠道，強烈要求中方明確交代事件，並確保學童安全。她強調，日本將盡一切可能優先確保中國各地日本人學校的安全，尤其是學童安全。日方將採取所有必要措施，包括了解上下學方式等，重新檢查安全保障措施，以及為家長和兒童提供精神支援。

上川稱至今仍對事件深感悲痛，謹向死者表達誠摯哀悼，並再次向死者家屬表達誠摯慰問，外務省已指示日本駐華大使金杉憲治繼續提供必要支援。

中國駐日本使館發言人上周五指出，中方對此次事件表示痛心和遺憾，對不幸離世的學生兒童表示深切哀悼，向他的父母和家人表示誠摯慰問。中國是法治國家，絕不容忍任何違法暴力行為，正在進一步調查案件，將依法懲處兇手。根據目前掌握的情況，這是一宗個案。中國一直並將繼續採取有效措施，保障所有在華外國公民安全。

日本駐廣州總領事館稱，深圳日本人學校已收到超過1,000束來自社會各界的慰問花束。考慮到廣東本地氣候炎熱，校方已把花束放置在有冷氣的獻花室，慰問花束和心意已陸續轉達給遺屬。

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多人前往深圳日本人學校門外悼念死者。 學校保安明顯加強。 上川陽子