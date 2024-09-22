人大通過 國防教育納小學課程

【本報綜合報道】十四屆全國人大常委會第十一次會議上周五表決通過新修訂《國防教育法》，自昨日起施行，包括要求小學及初級中學應當把國防教育內容納入有關課程，將課堂教學與課外活動相結合，使小學生具備一定國防意識、初中學生掌握初步國防知識及國防技能。