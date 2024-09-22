華成功研光刻機 政客諷刺美荷

吳海龍

【本報綜合報道】中國工信部宣布已成功研發出「氟化氬光刻機」，引發多種不同解讀。中國前常駐聯合國代表、中國公共外交協會會長吳海龍上周五在北京出席一個論壇時說，諷刺美國向荷蘭半導體公司艾司摩爾（ASML）施壓，不要向中國出售光刻機，現在中國已可以製造自己的光刻機了。

吳海龍直指：「美國不是施壓荷蘭艾司摩爾不賣給中國光刻機嗎？中國自己造出來了。美國不施壓在芯片（即晶片）上卡『中國的脖子』嗎？那麽我可以告訴大家，中國的芯片已成為中國第一大類出口商品。」他表示，今年上半年，中國晶片出口高達5,000多億元人民幣（約5,524億港元），同比增長26%，預計2030年前中國就會成為全球最大的晶片出口國。

指美偕盟友挑動世界衝突 吳海龍指摘，美國及其盟友愈來愈以地緣政治競爭的思維來考慮和處理國際關係，這導致世界的衝突和對抗。美國通過發動貿易戰、科技戰，採取脫鈎斷鏈、迅速制裁等手段遏制中國發展，歐洲也緊跟美國步伐，對中國實施「去風險」政策，削弱中國有競爭優勢的產業。吳海龍指，中國雖然受到美西方國家在經濟和科技等方面的限制、阻撓和封鎖，但這些沒有阻擋中國的發展步伐，反而成為中國科技自主創新的催化劑。