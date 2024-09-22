中美經濟高官會議 談及多項分歧

【本報綜合報道】中美經濟工作組上周四至上周五在北京舉行第五次會議，由財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博共同主持，雙方同意繼續保持溝通。國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰上周五會見尚博，呼籲推動中美經濟關係健康發展。

何立峰表示，中美雙方應落實好兩國元首三藩市會晤和今年4月通話重要共識，保持經濟領域溝通交流，加強宏觀經濟政策協調，在平等和互相尊重基礎上妥處彼此關切，推動中美經濟關係穩定健康發展。尚博轉達了中美經貿美方牽頭人、美國財長耶倫的口信，表示美方願與中方保持經濟領域溝通，發展健康的中美經濟關係。

同意續溝通 推動健康發展 中國財政部指，中美經濟工作組會議就兩國宏觀經濟形勢與政策、應對全球性挑戰、雙方關切等議題，進行坦誠、務實、建設性的溝通，中方就美國對華加徵關稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業利益等表達嚴正關切。

美國財政部則表示，代表團繼續就耶倫4月時訪華提出的議題與中方磋商，包括部分領域產能過剩、中國非市場政策和行為，以及中國企業在烏克蘭戰事上對俄羅斯的支持。雙方還討論了經濟前景及合作領域，包括新興和發展中經濟體的債務問題和融資挑戰。