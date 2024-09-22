美對台最新軍援44億 歷來最多

包括資助訓練無人機等 拜登趕離任前拍板 美國總統拜登離任前頻頻對台軍援，最新一批總值5.67億美元（約44.2億港元），金額是歷來最大。目前只待拜登批准，有機會在今個財政年度本月完結前正式簽署。

美國「防務新聞」上周五報道，軍援已獲美國國防部批准，用於資助台灣的軍事訓練、軍事庫存、反裝甲武器、防空和多域態勢感知項目，同時包括無人機，無人機是不對稱戰略的關鍵。

美國國防部原本規劃的軍援金額較低，但多名高層官員在夏天的跨部門會議上，認為有需要提高金額，幾乎是去年3.45億美元（約26.9億港元）軍援的兩倍。美國將使用現有最快速工具提供援助，直接交付美軍庫存，它是美國軍援烏克蘭的主要模式。

有美國官員透露，美國國防部目前還在制訂第三批對台軍援方案，計劃在拜登明年1月任期屆滿前完成。美國國防部、國家安全委員會拒絕評論報道，僅指根據美國長期政府政策，美方有權支持台灣自衞。

台灣駐美國代表處發言人則稱無可奉告，台灣將繼續加強防衞能力，與美國密切合作積極維護台灣海峽和印太地區的和平、穩定與繁榮。

另一邊廂，英國《金融時報》指，美國及台灣擬拓展無人機合作計劃，擺脫對中國供應鏈的依賴。

由美國商務部、26家無人機製造商主管組成的代表團，將於今日抵達台北，召開為期3天的會議。考察團將實地了解台灣無人機研發生產丶組裝及供應能力。預期雙方將會有技術交流及合作，討論共同生產的可能，以及之後如何進入國際市場。

空射反艦導彈恢復測試 此外，曾長期停滯的空射雄風三型反艦導彈已恢復測試，明年可進入實彈作戰測評階段。若要掛載在經升級的經國號戰機翼下，空射雄三重量勢必要減至1,000公斤以下，才能減輕戰機承載負荷。本報綜合報道