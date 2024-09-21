混合實境練手術過程 成功分離顱骨連體嬰

提高醫生操作精密度 現康復良好 巴基斯坦一對1歲連體雙胞胎女嬰早前在土耳其安卡拉的醫院，順利完成風險極高的分離手術，過程長達14小時。她們至今已在醫院休養兩個月，目前康復進度良好，其家人計劃於本月底攜同她們返回巴基斯坦。

該對雙胞胎女孩名叫米納爾（Minal）和米爾哈（Mirha），她們天生顱骨連在一起，共享重要的血管和腦組織，這使分離手術的風險和難度都極高。手術最終由英國神經外科醫生吉拉尼（Noor ul Owase Jeelani）團隊操刀，並在經歷14小時手術後，平安順利分開兩姊妹。

曾用VR進行同類手術 吉拉尼團隊利用了混合實境（MR）創建雙胞胎頭部的立體模型，將立體影像與物理世界結合起來，在手術正式展開前能先行演練，提高醫生手術期間展開複雜操作的精密度，令手術變得更安全和有效率。

吉拉尼早於前年已使用虛擬實境技術（VR），成功為另一對3歲雙胞胎施行分離手術，當時手術長達27小時。他坦言，能夠給這些孩子及其家人帶來嶄新的未來，讓孩童得以獨立生活並享受童年，對他而言是種殊榮。本報綜合報道