歐盟擬援870億助中及東部重建

【本報綜合報道】暴雨肆虐歐洲中部及東部，部分地區洪水成災，已釀成至少24人死亡。歐盟委員會主席萊恩周四前往波蘭東南部視察災情，並與受影響的國家領袖會面，準備提供100億歐元（約870億港元）援助災區重建。