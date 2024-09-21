兩岸國際

歐盟擬援870億助中及東部重建

萊恩（右）前往波蘭東南部視察災情。 萊恩（右）前往波蘭東南部視察災情。
萊恩（右）前往波蘭東南部視察災情。
【本報綜合報道】暴雨肆虐歐洲中部及東部，部分地區洪水成災，已釀成至少24人死亡。歐盟委員會主席萊恩周四前往波蘭東南部視察災情，並與受影響的國家領袖會面，準備提供100億歐元（約870億港元）援助災區重建。
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