9月21日(六)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月21日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
歐盟擬援870億助中及東部重建
萊恩（右）前往波蘭東南部視察災情。
【本報綜合報道】暴雨肆虐歐洲中部及東部，部分地區洪水成災，已釀成至少24人死亡。歐盟委員會主席萊恩周四前往波蘭東南部視察災情，並與受影響的國家領袖會面，準備提供100億歐元（約870億港元）援助災區重建。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240921-0921_00180_046/歐盟擬援870億助中及東部重建
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc