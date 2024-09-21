澳洲童黨猖獗 悉尼街頭襲母女搶手袋

【本報綜合報道】澳洲童黨猖獗，新南威爾士省悉尼上周六有一對華人母女在逛街時被5名青少年包圍襲擊，並搶去女孩的手袋，更狠狠揍了她的頭部一拳。

女事主Sally是在悉尼留學的中國學生，上周六晚上8時50分左右陪到訪的母親逛街，她們在市政廳附近的Big W門口突然遭多名少女圍住，她們看起來16、17歲，有人看上了Sally的手袋，要求把袋轉到正面讓她們看一下。豈料，其中一名少女伸手抓了一下Sally的手袋，Sally頓覺對方很大力，並非只是摸一摸。另一名少女則提出想看手袋內部，另一人更稱想讓Sally給她買一個手袋，均被Sally拒絕。期間，一名少女發難捉住Sally的手袋，Sally也抓着不放，少女狠狠地揍了Sally腦袋一拳，Sally因怕對方有刀而放手。

涉事少女兩日後落網 童黨得手後仍不罷休，轉為搶奪Sally母親的手機但失敗，最終只搶走Sally的手袋，Sally追趕童黨失敗，最終報警求助。她指事件讓母女倆受驚，母親沒想到悉尼的青少年竟然如此猖獗，敢在市中心搶劫。警方兩天後通知Sally，已尋回她的手袋並拘捕涉事少女，她們涉及另一宗車站搶劫案並襲擊了一名中國女子，警方接報後拘捕她們。Sally最後取回手袋，但身份證和銀行卡等部分袋內物件已不翼而飛。