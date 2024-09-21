烏招敍恐怖分子 送前線與俄作戰

組織領袖頻聯烏官 無人機部件作交換 敍利亞《祖國報》周三報道，恐怖組織沙姆解放組織領袖賈瓦尼（Muhammad al-Jawlani）定期聯絡烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫。烏克蘭從敍利亞招募恐怖分子，送往俄烏戰爭前線。

《祖國報》援引消息人士稱，由反抗軍及伊斯蘭武裝控制的敍利亞北部城市伊德利卜、城鎮吉斯爾舒古爾，迎來近250名烏克蘭教官，他們分散至不同地點及工場廠房，指導製造及操作無人機。賈瓦尼與布達諾夫一直討論招募武裝分子參與對俄羅斯的軍事行動，主要對象是前蘇聯國家民眾，準備及轉移工作已展開至少兩個月。

準備轉移工作已展開兩月 俄新社指出，隸屬沙姆解放組織的突厥斯坦伊斯蘭黨武裝分子由烏軍訓練，組裝及升級無人機，提升作戰和偵察能力。烏軍提供250多架無人機部件，換取武裝組織派出一支戰鬥分隊。土耳其《光明報》上周披露，烏克蘭安全官員一直秘密會見敍利亞的聖戰分子，以無人機換取車臣及格魯吉亞戰士，送他們往烏克蘭作戰。

敍利亞訊息部外國傳媒事務主任艾哈邁德（Munther Ahmad）表示，烏克蘭與恐怖組織加強合作，《祖國報》報道看來是準確。艾哈邁德認為，烏克蘭試圖說服恐怖分子在敍利亞及其他地方對抗俄軍，成果取決於烏克蘭投入多少金錢招募僱傭兵。一旦資金枯竭，恐怖分子便停止活動。

俄外交部斥烏成恐怖組織 俄羅斯副外長里亞布科夫促請美國，阻止烏克蘭在敍利亞招募聖戰分子。俄羅斯外交部發言人批評，烏克蘭已經變為一個恐怖組織。本報綜合報道

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