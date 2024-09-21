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荷蘭持刀襲擊案釀1死1傷
荷蘭鹿特丹市地標伊拉斯莫斯大橋附近周四發生持刀襲擊事件，造成一人死亡，一人受傷，男疑兇受傷被捕。目擊者指，一名男子手持兩把刀進行無差別襲擊，並以阿拉伯語高叫「真主偉大」，他被一名體育教練制服。警方仍在調查疑犯的行兇動機。（綜合報道）
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