馬里憲兵校機場遇襲77死

馬里首都巴馬科憲兵學校及軍用機場周二受襲，恐怖組織阿蓋達分支「支持伊斯蘭與穆斯林」（JNIM）承認責任。法新社周四援引消息稱，襲擊造成77人死亡、255人受傷。據比利時法語報章《晚訊報》報道，50名馬里憲兵學員葬禮周四舉行。（綜合報道）