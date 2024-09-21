指以方引爆大批通訊器 黎巴嫩真主黨：行為等同宣戰

以軍空襲黎國多個火箭彈發射場 接連兩輪通訊設備爆炸，導致黎巴嫩共37人死亡，逾3,000人受傷。黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉周四首次開腔談及事件，斥以色列越過紅線等同宣戰。以軍同日發起去年10月以來最猛烈空襲，打擊黎巴嫩南部100多處真主黨火箭彈發射場和其他目標。

納斯魯拉誓言，真主黨將繼續戰鬥，讓以色列面臨「公正懲罰和痛苦清算」。他批評以色列同時引爆黎巴嫩上千部傳呼機和對講機，其中不少發生在醫院、藥店、市場甚至家中等平民聚集場所，行動越過所有規則、法律和紅線，是對黎巴嫩國家、人民、抵抗運動、主權和安全的重大侵略，可以稱之為戰爭罪或宣戰。

成立多個內部委員會調查 納斯魯拉承認，真主黨遭受前所未有的打擊，但不影響對基礎設施的控制和通訊能力。真主黨已成立多個內部委員會，調查通訊設備採購、生產、運輸和分發等流程，找出安全漏洞。他還說，即使以色列擁有技術優勢，也未能阻止真主黨繼續向以色列發射導彈和無人機，聲援位於加薩走廊的哈馬斯。

以軍出動數十架次戰機，攻擊多個真主黨火箭彈發射場，發射場據稱有近1,000個火箭彈發射器。真主黨向以色列境內發射兩枚反坦克導彈和無人機，導彈擊中以色列北部上加利利地區，造成8人受傷。以軍證實，兩名士兵在以色列北部戰鬥中陣亡，一名士兵重傷。以軍周末將在以色列北部邊境演習，警告民眾不要靠近訓練區。

黎國代表籲安理會譴責以 黎巴嫩駐聯合國代表團表示，初步調查顯示通訊設備抵達黎巴嫩前已植入炸藥，並透過發送電子訊息引爆。代表團指摘以色列的襲擊殘忍程度前所未見，損害終止加薩地帶和黎巴嫩南部戰鬥的外交努力，呼籲安理會召開緊急會議討論前譴責以色列。黎巴嫩民航局發出指引，禁止所有在貝魯特機場登機的旅客攜帶傳呼機和對講機，相關設備亦禁止託運。軍方在多個地區銷毀傳呼機和可疑通訊設備，呼籲民眾舉報任何可疑通訊裝置。本報綜合報道